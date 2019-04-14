Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın madalya daha
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Atakan Yüksel, altın madalyanın sahibi oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada Atakan Yüksel, grekoromen stil 67 kilo final mücadelesinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı 5-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
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