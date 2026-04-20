  • Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milliler yarı finalde takıldı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milliler yarı finalde takıldı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Kerem Kamal ve Ömer Halis Recep yarı finalde rakiplerine mağlup oldu.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Kerem Kamal ve Ömer Halis Recep, yarı finalde rakiplerine yenildi.

Başkent Tiran'da grekoromen stil müsabakalarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde son Avrupa şampiyonu Kerem Kamal, akşam seansında Moldovalı Vitalie Eriomenco ile 63 kilo yarı finalinde karşılaştı.

23 yaş altında bu yıl Avrupa şampiyonu olan rakibi karşısında 5-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Kerem, minderden 6-5 mağlup ayrıldı.

Üçüncülük için mücadele edecek Kerem'in, Avrupa şampiyonalarında 2'si altın olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Avrupa şampiyonu Emin Sefershaev'e, 55 kilo yarı finalinde 11-0 teknik üstünlükle yenilen Ömer Halis Recep de bronz madalya maçına çıkacak.

Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Doğan Kaya, çeyrek finalde yenildiği son olimpiyat şampiyonu Bulgar Semen Novikov'un finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 77 kiloda güreşen dünya üçüncüsü Ahmet Yılmaz ise organizasyona veda etti.

Başkent Tiran'daki organizasyonda bu sıkletlerde repesaj ve madalya müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

