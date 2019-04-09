18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6981
  • 6,4271
  • 238.983
  • 98.135
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Mustafa Kaya'dan altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 70 kilo finaline çıkan Mustafa Kaya, Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev ile karşılaştı.

Finalde rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Mustafa Kaya, ilk maçında Rumen Evghenii Volcov'u 9-1, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Radulov'u 9-4, yarı finalde ise Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'i 6-6 sona eren müsabakada son puan avantajıyla yenerek finale yükselmişti.

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'den İstanbul için 'olağanüstü itiraz' açıklaması

AK Parti'den İstanbul için 'olağanüstü itiraz' açıklaması

Diyarbakır'da EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da EYP'li saldırı girişimi

AK Parti Büyükçekmece'deki seçimin iptalini istedi

AK Parti Büyükçekmece'deki seçimin iptalini istedi

İmamoğlu'nun tehdidine tepki

İmamoğlu'nun tehdidine tepki

Morales: Tanıdıktan sonra Türkiye hayranı oldum

Morales: Tanıdıktan sonra Türkiye hayranı oldum

İki ilçede seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma

İki ilçede seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma

Netanyahu acil toplantıya çağırdı

Netanyahu acil toplantıya çağırdı

Alman gazete FETÖ'nün gerçek yüzünü yazdı

Alman gazete FETÖ'nün gerçek yüzünü yazdı
 

POPÜLER HABERLER

Ölümden önce son kaçış

Ölümden önce son kaçış

Günde 1 saat çalışıyor, paraya para demiyor

Günde 1 saat çalışıyor, paraya para demiyor

'Seyit' orduyu sırtlayacak

'Seyit' orduyu sırtlayacak

Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' soruşturması: Polis inceleme başlattı

Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' soruşturması: Polis inceleme başlattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA