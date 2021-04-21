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Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül şampiyon oldu! 8'inci kez...

Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz Taha Akgül, finalde Rus rakibi Sergei Kozyrev'i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

DHA21 Nisan 2021 Çarşamba 22:20 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:20
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Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz Taha Akgül, finalde Rus rakibi Sergei Kozyrev'i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

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