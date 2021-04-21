Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül şampiyon oldu! 8'inci kez...

DHA 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:20 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:20

Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz Taha Akgül, finalde Rus rakibi Sergei Kozyrev'i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

