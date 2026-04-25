Avrupa ikincisi Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın, iki gümüş ve üç bronz olmak üzere 6 madalya kazanarak takım halinde ikinci olan Kadın Güreş Milli Takımı, yurda döndü.



Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri çiçeklerle karşıladı.

Şampiyonada 68 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutluğu olduğunu söyledi.

Kadın güreşinde bir ilke imza attığını belirten Nesrin, "İkinci kez Avrupa şampiyonu oldum. Rakiplerim gerçekten iyiydi. Bu zorlu süreci çok iyi atlattım. Hedefim her zaman İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek. Bundan sonra dünya şampiyonasında altın madalyayı ülkemize getirmek istiyorum. Altın kemer almak istiyorum." diye konuştu.

Organizasyonda gümüş madalya alan Evin Demirhan Yavuz da büyükler kategorisinde 7. kez madalya kazandığını belirterek, "Geçen yıl büyük bir sakatlık yaşamıştım. Bu yıl katıldığım ilk turnuvaydı. Finale yükselmekten dolayı çok mutluyum." dedi.

Şampiyonadan bronz madalyayla dönen Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya şampiyonasında altın madalya almak istediği belirtti.

Bronz madalya kazanan Beyza Nur Akkuş ise çok mutluğu olduğunu söyleyerek, "18 yaşında büyükler kategorisinde ilk madalyamı aldım. Daha niceleri gelir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SPORCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Kadın Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Ayhan Sucu da Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Önemli bir başarı elde ettiklerini anlatan Sucu, "Şampiyon olmak isterdik ama nasip olmadı. Sporcularımla gurur duyuyorum. Hepsi savaştı. Bize destek veren Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Gültekin Örteş de ay-yıldızlı takımla gurur duyduklarını ifade etti.

Takımdan yeni başarılar beklediklerini dile getiren Örteş, "Aldıkları madalya ve elde ettikleri derece ile milletimizin gururu oldular. Onları burada ağırlamaktan çok mutluyuz. İnşallah başarılarının devam gelir." şeklinde görüş belirtti.