Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Son dakikaları yıllarca unutulmayacak mücadelede sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Asensio ile öne geçerken, 90+11. dakikada Allevinah'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. 90+3'te 10 kişi kalan Kasımpaşa karşısında son saniyelerde 2 puan bırakan Fenerbahçe, zirvede Galatasaray'la puanları eşitleme şansını kaçırırken aradaki farkı 2 puana indirdi.

Karşılaşma dünya medyasında da gündem oldu.

As'ta yer alan manşette: "Asensio'dan muhteşem bir gol! Eski Real Madrid oyuncusunun inanılmaz golüne hayran kalacaksınız; golü kutlarken adeta çılgına döndü!" ifadeleri yer aldı. Haberin detayında ise, "İspanyol oyuncu, Fenerbahçe adına uzatma dakikalarında bir gol attı. Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı, zira birkaç dakika sonra beraberlik golünü yediler." denildi.

Marca'da ise Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı daha derinlemesine incelendi:

"Chobani Stadyumu'nun çimlerinde, kazanma hırsı Marco Asensio'dan daha yüksek olan hiçbir oyuncu yoktu. Hücum hattının tamamında durmaksızın hareket ederek çözüm üretmeye çalıştı. Tek eksiği, şutunu çıkarabileceği bir boşluk bulmaktı. Ancak tribünleri hüzün kaplamak üzereyken, Asensio geldi ve Dorgeles Nene'nin kanattan yaptığı ortayı gole çevirdi.

Bu, sezonun 12. golüydü ve muhtemelen şu ana kadarki en önemlisiydi. Formasını çıkarıp büyük bir coşkuyla koşmaya başladı. Bir kez daha Fenerbahçe'yi kurtarmış ve takımı zirveye ortak yapmıştı. Fakat süre dolmuşken ve Ouanes'in kırmızı kartıyla sayısal olarak eksik kalan Kasımpaşa, son bir topu ceza sahasına gönderdi; Guendouzi bir anlık dalgınlık yaşadı... ve Allevinah eşitliği sağlayan golü attı. İstanbul'da tam anlamıyla bir dram yaşandı."

Gazetaexpress'te yer alan haber ise şöyle: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın hatasını değerlendiremedi ve sahasında sadece bir puan alabildi.

Marco Asensio, Dorgeles Nene'nin asistinde 95. dakikada güzel bir gol attı. Ancak her şey Fenerbahçe için üç puana doğru gidiyor gibi görünürken, Jim Allevinah sahneye çıktı ve 101. dakikada golü attı."