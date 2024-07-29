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  • Avrupa kapısı aralanıyor! Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip
Spor

Avrupa kapısı aralanıyor! Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip

Geçen sezonun son maçında verdiği röportaj ile ayrılık sinyalini veren Galatasaray'ın 25 yaşındaki genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'dan iki önemli kulüp devreye girdi. İtalyan ekibi Roma ile Fransız temsilcisi Lille başarılı futbolcunun için bonservisi için bütçe ayırdı. İşte detaylar....

Akşam29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Avrupa kapısı aralanıyor! Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip
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Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, uzun süredir hayalini kurduğu Avrupa'ya gitmeyi bu sezon gerçekleştirebilir. 3. Lig'den transfer olduğu Cim-Bom'da adeta küllerinden doğan, kaptanlığa ve A Milli Takım'a kadar yükselen yetenekli futbolcu, geçen sezon kaçırdığı bazı pozisyonlar yüzünden taraftardan ıslık ve ağır eleştiri almıştı. Röportajlarda oldukça duygusal anlar yaşayan ve sezonun son maçında ayrılık sinyali veren Aktürkoğlu, şimdi görüşmeleri yapmak için hazır.

EURO 2024 SONRASINI BEKLEDİ

A Milli Takımımız ile EURO 2024'te başarıyla boy gösteren ve 1 gol atmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, şampiyonada performansının etkilenmemesi için transfer görüşmelerini sezon başına atmıştı. İspanyol ekibi Real Sociedad iddialarının ardından somut temasa geçen iki kulüp daha oldu. İtalyan Serie A takımı Roma ve Fransız temsilcisi Lille... Mundo Deportivo'daki habere göre her iki kulüp de Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 10 milyon euroluk bütçe ayırdı. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu rakama sıcak yaklaşması pek olası görünmüyor.

G.SARAY'IN HEDEFİ 20 MİLYON EURO

Piyasa değeri 17'den 15 milyon euroya düşen futbolcu için Sarı-Kırmızılı kulübün beklentisi 20 milyon euro... Ancak bu teklifin gelmesi de şu an için hiç de kolay görünmüyor. Bonuslarla birlikte 15 milyon euro bandındaki bir bonservis ücretine Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transfer olması söz konusu olabilir. Galatasaray formasıyla 135 Süper Lig karşılaşmasında 37 gol atıp 31 asist yapan Kerem, Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği bir futbolcu. Ancak Kerem ve taraftar arasında oluşan elektrik, hocayı da zor durumda bırakıyor...

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