İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Karate Şampiyonası'nda Zümra Rezzan İm'den gümüş madalya
Spor

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Zümra Rezzan İm'den gümüş madalya

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli karateciler günü 2 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamlarken, organizasyon yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Zümra Rezzan İm'den gümüş madalya
ABONE OL

Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Zümra Rezzan İm, gümüş madalya elde etti.

Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kilo finalinde Azerbaycan'dan Madina Sadigova ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 9-6'lık skorla kaybeden ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.

İKİŞER ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA

Milli karateciler, çıktıkları final müsabakalarında 2'şer altın ve gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir (erkek kata) ve Ömer Faruk Yürür (erkek kumite 75 kilo) günü altın madalya ile tamamlarken, Zümra Rezzan İm (kadın kumite 55 kilo) ile Uğur Aktaş (erkek kumite +84 kilo) ise gümüş madalyada kaldı.

ORGANİZASYON YARIN TAMAMLANACAK

Avrupa Karate Şampiyonası, yarın düzenlenecek madalya müsabakalarının ardından sona erecek.

Organizasyonun son günü; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar, Ozan Parlak'tan oluşan erkek kata takımı, Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan, Kadir Furkan Genç'ten oluşan erkek kumite takımı ile para karatede Suna Saraçoğlu, Ahmet Kayra Ödemiş ve Berkay Uslu finalde altın madalya mücadelesi verecek.

  • avrupa karate şampiyonası
  • zümra rezzan im
  • gümüş madalya

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.