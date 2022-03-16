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Spor

Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:27
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Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşı, yarın 8 maçla tamamlanacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

20.45 Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2)

20.45 Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere) (0-2)

20.45 Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda) (4-4)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

23.00 Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan) (0-1)

23.00 Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda) (1-0)

23.00 LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya) (1-4)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan) (5-2)

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