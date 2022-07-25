Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş zamanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun rövanşında yarın ve çarşamba günü 7 maç oynanacak.
Maçların TSİ programı şöyle:
Yarın:
19.00 Lincoln (Cebelitarık)-Tobol (Kazakistan) (0-2)
20.15 TNS (Galler)-Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-2)
21.00 Ballkani (Kosova)-La Fiorita (San Marino) (4-0)
27 Temmuz Çarşamba
18.00 Inter Escaldes (Andorra)-CFR Cluj (Romanya) (0-3)
20.00 AIK (İsveç)-Vorskla (Ukrayna) (2-3)
21.00 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Sutjeska (Karadağ) (0-0)
21.00 Gomel (Belarus)-Aris (Yunanistan) (1-5)