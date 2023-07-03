Avrupa kulübünden Lucas Torreira'ya dev teklif!

Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda oynadığı futbol ile herkesin beğenisini kazanan Lucas Torreira'ya İtalya'nın köklü kulübü Lazio talip oldu.

LUCAS TORREIRA'YA İTALYAN TALİP

27 yaşındaki genç yıldız sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer olmuştu. Yetenekli oyuncu ilk sezonunda gösterdiği performans ile teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'nin vazgeçilmez ismi olurken Avrupa'dan birçok kulübü de peşine takmayı başardı.

İtalya basınında çıkan haberlere göre; Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira'ya Lazio talip oldu. Çizme temsilcisi oyuncu için Galatasaray'a 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif etti. Ancak sarı-kırmızılılar oyuncu için en az 20 milyon euro'yu uygun bulunuyor. İtalyan ekibinin teklifi yükseltip yükseltmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon tüm kulvarlarda 34 resmi maça çıkan Lucas Torreira bunların 30'unda ilk 11'de sahaya çıktı. 2572 dakika oyunda kalan futbolcu 1 asist ile skora katkı sağladı.