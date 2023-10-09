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Spor

Avrupa Kulüpler Birliği'nde Suudiler için acil durum çağrısı

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi, 'Suudi Arabistan tehlikesine' karşı Avrupa kulüplerine 'acil durum' çağrısı yaptı.

9 Ekim 2023 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
Avrupa Kulüpler Birliği'nde Suudiler için acil durum çağrısı
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Yaz transfer döneminde birçok yıldızın yeni adresi olan Suudi Arabistan Ligi, Avrupa'da endişe yaratmaya devam ediyor.

ACİL DURUM ÇAĞRISI

Alman basınından Bild'in haberine göre; Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Suudi Arabistan kulüplerinin hamleleri üzerine kulüp başkanlarına "acil durum" çağrısında bulundu.

Haberde; aynı zamanda PSG Başkanı olan Al-Khelaifi ve UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin'in Avrupa futbolu için iki senaryonun gerçekleşmesinden endişelendiği yazıldı.

SENARYO 1: UEFA ORGANİZASYONLARI

Bu endişelerden ilkinin; Suudi Arabistan kulüplerinin ve hatta Suudi Arabistan Milli Takımı'nın UEFA organizasyonlarına katılma talebinde bulunması olduğu ifade edildi. İsrail ve Kazakistan gibi Avrupa kıtasına oldukça uzakta olan ülkelerin UEFA organizasyonlarında yer almasının Suudi Arabistan tarafından öne sürülebileceği ifade edildi.

SENARYO 2: YENİ SÜPER LİG

Al-Khelaifi ve Ceferin'i en çok endişelendiren senaryo ise Suudi kulüplerini ve Avrupa kulüplerini kapsayan yeni bir "Süper Lig" projesine başlaması. Haberde, daha önce girişimde bulunulan "Süper Lig" projesinin, Avrupa'nın en önde gelen kulüpleri ile Suudi Arabistan kulüpleri ile birlikte yeniden canlanabileceğinden endişe duyulduğu yazıldı.

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