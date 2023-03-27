İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0901
  • EURO
    20,6359
  • ALTIN
    1201.4
  • BIST100
    4997.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Kulüpler Birliği'nden depremzedelere yardım
Spor

Avrupa Kulüpler Birliği'nden depremzedelere yardım

Avrupa Kulüpler Birliği üyeleri, taraftarı oldukları takımların formalarını Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için satışa çıkaracak.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Avrupa Kulüpler Birliği'nden depremzedelere yardım
ABONE OL

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) üyelerinin taraftarı oldukları kulüplere ait formalar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım toplamak amacıyla satışa çıkarılacak.

ECA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen genel kurulun ilk gününde tüm üyelerin, tuttukları takımın formasıyla toplantıya katıldığı belirtildi.

Üyelerin giydiği bu formalar, açık artırmayla satışa çıkarılacak. Elde edilecek gelir Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için kullanılacak.

Kahramanmaraş merkezli deprem başta Türkiye olmak üzere Suriye'nin büyük bir bölümünü etkiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.