28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5721
  • 6,2206
  • 263.605
  • 97198
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Avrupa kulüpleri Sturridge'e kapılarını kapattı

Trabzonspor'un imza attırmaya çalıştığı yıldız golcü Daniel Sturridge'in Şampiyonlar Ligi finali öncesi psikoloğunu dövmesi oyuncunun kariyerini etkiledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Liverpool’dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve kendisine yeni bir takım bakan Daniel Sturridge’e sadece iki takım talip oldu.
 
BAŞAKŞEHİR 2 TRABZONSPOR 3 MİLYON EURO MAAŞ VERDİ
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; İngiltere’de M.City, Chelsea ve Liverpool gibi devlerde top koşturan Sturridge’e Başakşehir’in 2 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenilirken, oyuncu için Trabzonspor’un devreye girdiği ve teklifi 3 milyon euro’ya çıkarıp işi bitirdiği belirtildi. Yıldız golcünün ailesi dün önce İstanbul’a ardından Trabzon’a geçmeye hazırlanırken, Sturrdige’in annesi ve amcasının şehri beğenmesi halinde resmi imzaların atılacağı ifade edildi.
 
PSİKOLOĞUNU DÖVDÜ
 
Yaşadığı ağır sakatlıklar ve Şampiyonlar Ligi finali öncesinde psikoloğuyla yaptığı kavga yüzünden Avrupa kulüplerinin kapılarını kapattığı 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun Trabzonspor’dan başka seçeneği bulunmazken, tarafların anlaşamaması halinde ABD takımlarından DC United’ın bir ihtimal devreye girebileceği bildirildi. 

Kriz yaratacak hamle! Havada tehlikeli kapışma

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

'Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz'

'Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz'

Bu lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Bu lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Kızı her şeyi tek tek anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Kızı her şeyi tek tek anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

Resmi Gazete'de yayımlandı, 'Botan Vadisi Milli Parkı' olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlandı, 'Botan Vadisi Milli Parkı' olarak belirlendi

Türkiye'de sadece bir bölgede yetişiyor! Hasadı başladı

Türkiye'de sadece bir bölgede yetişiyor! Hasadı başladı
 

POPÜLER HABERLER

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA