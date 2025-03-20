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Spor

Avrupa kulüplerinin transfer gözdesi Nico Williams

Performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Athletic Club'un yıldızı Nico Williams, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini üzerine çıktı.

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Avrupa kulüplerinin transfer gözdesi Nico Williams
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Athletic Club'un yıldızı Nico Williams, yaz transfer döneminde kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz kaynaklara göre, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için birçok takım harekete geçti.

Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Williams'ın hızı ve bire birdeki üstün yeteneği nedeniyle transferde öne çıkan kulüpler arasında yer alıyor.

Bayern Münih de genç yeteneği yakından takip ediyor. Öte yandan, Barcelona'nın da Williams'a ilgisi sürerken, bu transferin gerçekleşmesi için Raphinha'nın satışı kritik önem taşıyor. Athletic, yıldızını kaybetmeye hazırlansa da, kulüp yönetimi yerini dolduracak bir alternatif arayışına girmiş durumda.

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