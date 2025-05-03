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Spor

Avrupa kupaları yolunda kritik maç: Samsunspor-Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, yarın sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan kırmızı beyazlı ekip, Eyüpspor'u yenerek ligdeki konumu korumak istiyor.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Avrupa kupaları yolunda kritik maç: Samsunspor-Eyüpspor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 54 puanla 3. sırada girdi.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsun ekibi, ikas Eyüpspor'u yenerek ligdeki konumu korumak istiyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı, ikas Eyüpspor 3-0 kazanmıştı.

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