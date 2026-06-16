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Spor

Avrupa kupalarında kuralar yarın çekilecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları yarın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

AA16 Haziran 2026 Salı 11:12 - Güncelleme:
Avrupa kupalarında kuralar yarın çekilecek!
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Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak.

Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.

İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

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