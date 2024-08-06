Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off kuraları çekildi. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş ile Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermek için mücadele edecek. Başakşehir de Konferans Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi için İsviçre ekiplerinden Young Boys ile kozlarını paylaşacak. Cim-Bom, bu turda ilk mücadelesini 20 ya da 21 Ağustos'ta oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Aslan, rakibini elerse Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

KARTAL 22 AĞUSTOS'TA SAHADA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi durumunda, playoff turunda Slavia Prag (Çekya)-Union SG (Belçika) maçının kazananıyla eşleşecek. Sarı-Lacivertliler turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak. Sarı-Lacivertliler, G.Saray'ın oynadığı tarihlerde bu turda boy gösterecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Partizan (Sırbistan)- Lugano (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Lugano ile Konferans Ligi'nde aynı grupta yer almış ve rakibini deplasmanda yenmişti. İstanbul'da ise 2-0 öne geçse de son dakikalarda yediği gollerle 3-2 kaybetmişti.

YA ATHLETİC YA DA SABAH

Trabzon, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i geçerse, play-off'ta Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. İlk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos'ta... Fırtına, Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Başakşehir ise Iberia'yı elerse UEFA Konferans Ligi play-off turunda St Patrick's (İrlanda)-FC Sabah (Azerbaycan) mücadelesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.