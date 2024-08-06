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  • Avrupa kupalarında rakiplerimiz belli oldu! İşte temsilcilerimizin son durumu
Spor

Avrupa kupalarında rakiplerimiz belli oldu! İşte temsilcilerimizin son durumu

Dün Avrupa kupalarında kuralar çekildi ve temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile Fenerbahçe ise Lille'i elerse Slavia Prag-Union SG maçının galibi ile oynayacak. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Partizan-Lugano maçının kazananı, Trabzonspor ise Braga veya Servette ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Akşam6 Ağustos 2024 Salı 09:25 - Güncelleme:
Avrupa kupalarında rakiplerimiz belli oldu! İşte temsilcilerimizin son durumu
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off kuraları çekildi. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş ile Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermek için mücadele edecek. Başakşehir de Konferans Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi için İsviçre ekiplerinden Young Boys ile kozlarını paylaşacak. Cim-Bom, bu turda ilk mücadelesini 20 ya da 21 Ağustos'ta oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Aslan, rakibini elerse Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

KARTAL 22 AĞUSTOS'TA SAHADA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi durumunda, playoff turunda Slavia Prag (Çekya)-Union SG (Belçika) maçının kazananıyla eşleşecek. Sarı-Lacivertliler turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak. Sarı-Lacivertliler, G.Saray'ın oynadığı tarihlerde bu turda boy gösterecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Partizan (Sırbistan)- Lugano (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Lugano ile Konferans Ligi'nde aynı grupta yer almış ve rakibini deplasmanda yenmişti. İstanbul'da ise 2-0 öne geçse de son dakikalarda yediği gollerle 3-2 kaybetmişti.

YA ATHLETİC YA DA SABAH

Trabzon, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i geçerse, play-off'ta Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. İlk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos'ta... Fırtına, Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Başakşehir ise Iberia'yı elerse UEFA Konferans Ligi play-off turunda St Patrick's (İrlanda)-FC Sabah (Azerbaycan) mücadelesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

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