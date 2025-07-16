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Spor

Avrupa Ligi 1. eleme turunda rövanş heyecanı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Avrupa Ligi 1. eleme turunda rövanş heyecanı!
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Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves Tampere ekibini elemesi halinde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Ukrayna temsilcisi evindeki ilk maçı, 6-0 kazanmıştı.

Trendyol Süper Ligi 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak.

Avrupa Ligi 1. eleme turunda yarın onanacak rövanş maçların programı şöyle:

19.00 Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-6)

19.00 Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya) (0-1)

20.00 Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya) (1-0)

20.30 Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan) (0-0)

21.00 Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova) (0-4)

21.00 Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan) (3-2)

21.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

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