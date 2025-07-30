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Spor

Avrupa Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. İlk maç AEK Larnaca ile Celje arasında oynanacak.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Avrupa Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında Beşiktaş, rövanş maçında yarın Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş, rakibine elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun 2. eleme turu ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve yarınki rövanş maçlarının programı şöyle:

19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 1-1

20.00 Hacken (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 0-1

20.30 Cluj (Romanya)-Lugano (İsviçre): 0-0

21.00 Utrecht (Hollanda)-Sheriff (Moldova): 3-1

21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Beşiktaş: 4-2

22.00 Braga (Portekiz)-Levski Sofya (Bulgaristan): 0-0

22.00 Legia Varşova (Polonya)-Banik Ostrava (Çekya): 2-2

22.00 Hibernian (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka): 1-1

  • avruap ligi
  • rövanş maçı
  • Anderlecht

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