İSTANBUL 36°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0504
  • EURO
    46,9307
  • ALTIN
    4230.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! İşte 1. eleme turu maç programı
Spor

Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! İşte 1. eleme turu maç programı

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu maçları yarın oynanacak.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! İşte 1. eleme turu maç programı
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves Tampere ekibini elemesi halinde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda rövanş maçları ise 17 Temmuz'da oynanacak.

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak.

Avrupa Ligi 1. eleme turunda yarın onanacak ilk maçların programı şöyle:

19.00 Sabah (Azerbaycan)-Celje (Slovenya)

19.30 AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

20.00 Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)

20.00 Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova)

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya)

21.15 Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç)

22.00 Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan)

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.