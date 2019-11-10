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‘Avrupa Ligi için Club Brugge’ü yeneceğiz’

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şanslarını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

  • Star Spor
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Sarı-Kırmızılı yönetici, “Şimdi önümüzde UEFA Avrupa Ligi’ne devam edebilmek için çok önemli bir Club Brugge karşılaşması var. 26 Kasım’da Türk Telekom Arena’da taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanıp en azından Avrupa Ligi’nde yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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