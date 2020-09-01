İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Eylül 2020 Salı / 13 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3527
  • EURO
    8,8152
  • ALTIN
    470.304
  • BIST100
    1070.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligi kura çekimi | CANLI Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oluyor
Spor

Avrupa Ligi kura çekimi | CANLI Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor. Beşiktaş'ın seri başı olarak katıldığı kura çekiminde temsilcilerimizden Alanyaspor da yer alıyor. Yine seri başı olan Galatasaray'ın da tur atlaması halinde olası rakipleri belli oluyor.

01 Eylül 2020 Salı 14:00 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 14:05
ABONE OL

Beşiktaş, Alanyaspor ve tur atlaması halinde Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri bugün çekilecek kura sonucu belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine Beşiktaş ve Galatasaray seri başı olarak katılıyor. Alanyaspor ise kurada seri başı değil.

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Progres (Lüksemburg) - Willem II (Hollanda) galibi

Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) galibi

Hammarby (İsveç) - Lech (Polonya)

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) galibi

Kukes (Arnavutluk) - Wolfsburg (Almanya) galibi

Sfintul Gheorghe Suruceni (Moldova) - Partizan (Sırbistan) galibi

GALATASARAY'IN TUR ATLAMASI HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

SonderjyskE (Danimarka)

B36 Torshavn (Faore Adaları) - TNS (Galler) galibi

Renova (Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibi

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) galibi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.