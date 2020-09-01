01 Eylül 2020 Salı 14:00 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 14:05

Beşiktaş, Alanyaspor ve tur atlaması halinde Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri bugün çekilecek kura sonucu belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine Beşiktaş ve Galatasaray seri başı olarak katılıyor. Alanyaspor ise kurada seri başı değil.

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Progres (Lüksemburg) - Willem II (Hollanda) galibi

Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) galibi

Hammarby (İsveç) - Lech (Polonya)

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) galibi

Kukes (Arnavutluk) - Wolfsburg (Almanya) galibi

Sfintul Gheorghe Suruceni (Moldova) - Partizan (Sırbistan) galibi

GALATASARAY'IN TUR ATLAMASI HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

SonderjyskE (Danimarka)

B36 Torshavn (Faore Adaları) - TNS (Galler) galibi

Renova (Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibi

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) galibi