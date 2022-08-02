UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kuralar çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura çekiminde temsilcilerimiz Sivasspor ve Fenerbahçe de yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe'nin, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımını elemesi halinde play-off turundaki rakibi Avusturya'nın Austria Wien takımı olacak.

Sivasspor'un rakibi ise Malmö (İsveç) / Dudelange (Lüksemburg) eşleşmesinin galibi olacak.

Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 25 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcilerimiz ilk maçlarını deplasmanda, rövanşları ise kendi sahalarında oynayacak.

Play-off turunda kazananlar UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına yükselecek. Bu turda elenen takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarından yoluna devam edecek.



Avrupa Ligi play-off turunda e şleşmeler şöyle:

Dnipro - AEK Larnaca / Partizan galibi

Gent - Omonoia

Austria Wien - FENERBAHÇE / Slovacko galibi

Linfield / Zürich galibi - Heart

Maribor / HJK Helsinki galibi - Silkeborg

Malmö / Dudelange galibi - SİVASSPOR

Qarabağ / Ferencvaros mağlubu - Shamrock Rovers / Shkupi galibi

Maccabi Haifa / Apollon Limassol mağlubu - Olympiacos / Slovan Bratislava galibi

Kızılyıldız / Pyunik mağlubu - Sheriff Tiraspol / Viktoria Plzen mağlubu

Ludogorets / Dinamo Zagreb mağlubu - Bodo Glimt / Zalgiris Vilnius mağlubu