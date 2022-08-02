UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kuralar çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura çekiminde temsilcilerimiz Sivasspor ve Fenerbahçe de yer aldı.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe'nin, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımını elemesi halinde play-off turundaki rakibi Avusturya'nın Austria Wien takımı olacak.
Sivasspor'un rakibi ise Malmö (İsveç) / Dudelange (Lüksemburg) eşleşmesinin galibi olacak.
Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 25 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcilerimiz ilk maçlarını deplasmanda, rövanşları ise kendi sahalarında oynayacak.
Play-off turunda kazananlar UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına yükselecek. Bu turda elenen takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarından yoluna devam edecek.
Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:
Dnipro - AEK Larnaca / Partizan galibi
Gent - Omonoia
Austria Wien - FENERBAHÇE / Slovacko galibi
Linfield / Zürich galibi - Heart
Maribor / HJK Helsinki galibi - Silkeborg
Malmö / Dudelange galibi - SİVASSPOR
Qarabağ / Ferencvaros mağlubu - Shamrock Rovers / Shkupi galibi
Maccabi Haifa / Apollon Limassol mağlubu - Olympiacos / Slovan Bratislava galibi
Kızılyıldız / Pyunik mağlubu - Sheriff Tiraspol / Viktoria Plzen mağlubu
Ludogorets / Dinamo Zagreb mağlubu - Bodo Glimt / Zalgiris Vilnius mağlubu