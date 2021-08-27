Avrupa Ligi play-off turunda tüm maçlar tamamlandı! İşte alınan sonuçlar

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 00:52 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 00:52

Danimarka'nın Randers takımıyla ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibini sahasında 2-1 mağlup etti ve gruplara kalmayı başardı.

İlk maçta Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi 1-0 yenen Fenerbahçe ise deplasmanda rakibini 5-2'lik farklı skorla geçti ve gruplara kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Rangers, Rapid Wien, Celtic, Kızılyıldız, Olympiakos, Sturm Graz, Legia ve Antwerp bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Legia (Polonya) - Slavia Prag (Çekya): 2-2, 2-1

Antwerp (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-4, 2-0 (3-2 penaltılarla)

Galatasaray-Randers (Danimarka): 1-1, 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Mura (Slovenya): 3-1, 2-0

HJK Helsinki (Finlandiya) - Fenerbahçe: 0-1, 2-5

Alashkert (Ermenistan) - Rangers (İskoçya): 0-1, 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 0-3, 2-2

Zorya (Ukrayna) - Rapid Wien (Avusturya): 0-3, 2-3

Alkmaar (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 0-2, 2-1

Cluj (Romanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4, 1-2