  • Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı! İşte maç takvimi
Spor

Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı! İşte maç takvimi

Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı! İşte maç takvimi
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Fenerbahçe, 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak.

The City Ground Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Bu turu geçen ekip, son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rövanş maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

23.00 NOTTİNGHAM FOREST (İNGİLTERE) - FENERBAHÇE

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan)

