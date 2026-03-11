İSTANBUL 15°C / 6°C
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

11 Mart 2026 Çarşamba
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

20.45 Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

20.45 Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

20.45 Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

23.00 Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

23.00 Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

