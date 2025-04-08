Avrupa Ligi Yönetim Kurulu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetiminin yeni lig kurma projesinin Avrupa basketbolu için tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun liglerin geleceğini şekillendiren temel konuları görüşmek üzere İspanya'nın Barselona şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Organizasyonun ilk günden bu yana birlik ve kararlılıkla aşama kaydettiği vurgulanarak, "Yönetim kurulu, son 25 yıldır inşa edilen başarılı yolculuğu sürdürme konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti. THY Avrupa Ligi ve BKT Avrupa Kupası kulüpleri, yıllar boyunca taraftarlara en iyi basketbol deneyimini sunmak için önemli yatırımlar yapıp büyük çabalar sarf ederek Avrupa kulüp basketbolunu rekor düzeyde ilgi ve ticari başarıya taşıdı. Avrupa'da yeni bir lig kurulması için duyurulan teklifleri görüşen kurul, böyle bir hamleyi Avrupa basketbolunun köklü geleneklerine tehdit olarak görmektedir. Bu tür gelişmeler, spor içinde bölünme ve karışıklığa yol açma riski taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda liglerin gelecekteki yapısı ve ortaya çıkan ticari fırsatlarla ilgili görüşmeler yapıldığı da aktarılarak "Yönetim kurulu, aynı zamanda Avrupa basketbolunun sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmakla gerçekten ilgilenen herhangi bir tarafla iletişime açık olduğunu vurgulamaktadır. Ancak Avrupa sporlarının temel değerlerine, mirasına, taraftar kitlesine zarar veren ve sadık taraftarları göz ardı etme riski taşıyan her türlü girişime karşı kararlı duruş sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.