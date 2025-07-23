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Spor

Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu maçları yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak. Rövanş maçları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu maçları yarın başlayacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında; Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında yarın Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçları yarın, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil oldu.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk maçları programı şöyle:

20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya)

20.00 Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda)

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)

20.30 Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)

21.00 NK Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç)

21.00 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.30 Lugano (İsviçre) - Cluj (Romanya)

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