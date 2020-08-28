İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2020 Cuma / 9 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,356
  • EURO
    8,7099
  • ALTIN
    455.669
  • BIST100
    1108.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar belli oldu
Spor

Avrupa Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar belli oldu

2020-2021 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu. 2. turda 43 takım mücadele edecek. 1. turda 2 maç koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

AA28 Ağustos 2020 Cuma 01:33 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 01:33
ABONE OL

Avrupa'nın en önemli 2. futbol organizasyonunun 1. eleme turunda 2 maç ertelenirken 43 maç yapıldı.

Tek maç eleme usulü yapılan karşılaşmaların ardından rakiplerini mağlup eden Kairat (Kazakistan), Botoşani (Romanya), Ventspils (Letonya), Borac (Bosna Hersek), Teuta (Arnavutluk), Piast (Polonya), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Şkendiya (Makedonya), Renova (Makedonya), Apollon (Güney Kıbrıs Rum yönetimi), Bodo-Glimt (Norveç), Neftçi (Azerbaycan), 

Fehervar (Macaristan), Olimpija Ljubljana (Slovenya), APOEL (Güney Kıbrıs Rum yönetimi), Locomotive Tbilisi (Gürcistan), CSKA Sofya (Bulgaristan), Laç (Arnavutluk), Hibernians (Malta), AGF (Danimarka), Malmö (İsveç), Hammarby (İsveç), 

Rosenborg (Norveç), Zalgiris (Litvanya), Dunajska Streda (Slovakya), TNS (Galler), Sfintul Gheorghe (Moldova), Hapoel Beer-Şeva (İsrail), Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan), Backa Topola (Sırbistan), Kukes (Arnavutluk), Bala (Galler), Zrinjski (Bosna Hersek), 

B36 Torshavn (Faroe Adaları), Servette (İsviçre), FCSB (Romanya), Motherwell (İskoçya), Aberdeen (İskoçya), Coleraine (Kuzey İrlanda), Lech (Polonya), Partizan (Sırbistan), Shamrock Rovers (İrlanda) ve Honved (Macaristan) takımları, 2. tura çıktı.

Kalju-Mura ve Maccabi Haifa-Zelezniçar maçları, takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.