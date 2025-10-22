İSTANBUL 21°C / 16°C
  Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. hafta maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe yarın sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek.

22 Ekim 2025 Çarşamba 10:39
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

19.45 Fenerbahçe-Stuttgart (Almanya)

19:45 Braga (Portekiz)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19:45 Brann (Norveç)-Rangers (İskoçya)

19:45 FCSB (Romanya)-Bologna (İtalya)

19:45 Feyenoord (Hollanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

19:45 Genk (Belçika)-Real Betis (İspanya)

19:45 Go Ahead (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

19:45 Lyon (Fransa)-Basel (İsviçre)

19:45 Salzburg (Avusturya)-Ferencvaros (Macaristan)

22:00 Celta Vigo (İspanya)-Nice (Fransa)

22:00 Celtic (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya)

22:00 Freiburg (Almanya)-Utrecht (Hollanda)

22:00 Lille (Fransa)-PAOK (Yunanistan)

22:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka)

22:00 Malmö (İsveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz)

22:00 Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya)

22:00 Young Boys (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

