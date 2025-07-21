İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3928
  • EURO
    47,1462
  • ALTIN
    4396.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligi'nde 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakibi
Spor

Avrupa Ligi'nde 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakibi

Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'na yükselmesi halinde Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin eleneni ile karşılaşacak. İşte detaylar...

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakibi
ABONE OL

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.