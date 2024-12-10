Avrupa Ligi'nde 6. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın başlayacak. Fenerbahçe, yarın saat 18.30'da İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Galatasaray ise perşembe günü TSİ 20.45'te İsveç takımı Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da yine perşembe TSİ 23.00'da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile dış sahada oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao
Perşembe
20.45 Malmö - Galatasaray
20.45 Hoffenhaim - FCSB
20.45 Ludogorets - Az Alkmaar
20.45 Olympiakos - Twente
20.45 PAOK - Ferencvaros
20.45 Roma - Braga
20.45 Union SG - Nice
20.45 Viktoria Plzen - Manchester United
23.00 Ajax - Lazio
23.00 Elfsborg - Karabağ
23.00 Lyon - Frankfurt
23.00 M. Tel Aviv - Rigas Skola
23.00 Porto - Midtjylland
23.00 Real Sociedad - Dinamo Kiev
23.00 Rangers - Tottenham
23.00 Slavia Prag - Anderlecht