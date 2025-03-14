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Spor

Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rangers'a elendiği gecede alınan sonuçlar ve çeyrek final eşleşmeleri haberimizde...

AA14 Mart 2025 Cuma 02:18 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan rövanş karşılaşmaları sona erdi.

Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers'a konuk oldu. Normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 56. dakikada oyuna girdi.

Rakiplerini eleyen Rangers, Olimpik Lyon, Manchester United ve Tottenham çeyrek finale yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1 (0-1)

Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya): 4-1 (1-1)

Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya): 4-0 (3-1)

Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe: 0-2 (Penaltılarla 3-2) (3-1)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Maçların 10 ve 17 Nisan'da oynanacağı çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:

Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)

Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya)

Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere)

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