17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Spor

Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor! İşte maç takvimi

Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak Braga - Ferencvaros mücadelesiyle başlayacak.

AA17 Mart 2026 Salı 10:32
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 19 Mart Perşembe günü 8 maç oynanacak.

Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Ligde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakalardaki sonuçlar şöyle:

Yarın:

18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)

19 Mart Perşembe:

20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0)

23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1)

23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)

