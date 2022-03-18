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Spor

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu.

AA18 Mart 2022 Cuma 16:08 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 16:08
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UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

Kupanın finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

ÇEYREK FİNAL

Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa)

Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

YARI FİNAL

Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) / Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) / Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

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