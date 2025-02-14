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Spor

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunun ilk maçları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

AA14 Şubat 2025 Cuma 01:46 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları sona erdi.

Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 yenerken, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda): 0-2

Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya): 1-2

Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika): 3-0

AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray: 4-1

Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 1-2

Porto (Portekiz)-Roma (İtalya): 1-1

Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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