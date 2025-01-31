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Spor

Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı! Ülke puanındaki son durum belli oldu

Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanlarda tur arayışındaydı. Fenerbahçe ile Galatasaray play-off bileti alırken, Beşiktaş ise kupaya veda etti. Bu sonuçlarla UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki son durumu...

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 07:17 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı! Ülke puanındaki son durum belli oldu
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Avrupa'da haftayı Fenerbahçe beraberlikle, Galatasaray ve Beşiktaş ise yenilgiyle kapattı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur atlaması sonrası bonus puanlar da yüklendi. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü.

İşte ülke puanındaki son durumlar:

(10. SIRA) TÜRKİYE: 42.500

(9. SIRA) ÇEKYA: 43.300

(8. SIRA) BELÇİKA: 54.350

(7. SIRA) PORTEKİZ: 60.766

(6. SIRA) HOLLANDA: 63.816

(5. SIRA) FRANSA: 69.093

(4. SIRA) ALMANYA: 82.581

(3. SIRA) İSPANYA: 87.739

(2. SIRA) İTALYA: 92.668

(1. SIRA) İNGİLTERE: 106.624

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