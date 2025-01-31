Avrupa'da haftayı Fenerbahçe beraberlikle, Galatasaray ve Beşiktaş ise yenilgiyle kapattı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur atlaması sonrası bonus puanlar da yüklendi. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü.

İşte ülke puanındaki son durumlar:

(10. SIRA) TÜRKİYE: 42.500

(9. SIRA) ÇEKYA: 43.300

(8. SIRA) BELÇİKA: 54.350

(7. SIRA) PORTEKİZ: 60.766

(6. SIRA) HOLLANDA: 63.816

(5. SIRA) FRANSA: 69.093

(4. SIRA) ALMANYA: 82.581

(3. SIRA) İSPANYA: 87.739

(2. SIRA) İTALYA: 92.668

(1. SIRA) İNGİLTERE: 106.624