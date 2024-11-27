Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! 5. hafta maçları yarın yapılacak

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın 18 maç yapılacak.

Ligde 10 puanla üçüncü sırada bulunan Galatasaray, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Dört hafta sonunda 6 puanla 18. basamakta yer alan Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe ise 5 puanla 21. sırada bulunduğu ligde Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eden Arena'daki müsabakanın başlama düdüğü TSİ 23.00'te çalacak.

Avrupa Ligi'nde tamamı yarın oynanacak 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Lazio (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray (Türkiye)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Elfsborg (İsveç)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Porto (Portekiz)

20.45 Beşiktaş (Türkiye)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

20.45 RFS (Letonya)-PAOK (Yunanistan)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Tottenham (İngiltere)-Roma (İtalya)

23.00 Slavia Prag (Çekya)-Fenerbahçe (Türkiye)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Ajax (Hollanda)

23.00 Braga (Portekiz)-Hoffenheim (Almanya)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Malmö (İsveç)

23.00 Midtjylland (Danimarka)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Nice (Fransa)-Rangers (İskoçya)

23.00 Twente (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 FCSB (Romanya)-Olympiakos (Yunanistan)

