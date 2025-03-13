UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor.

Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek.

İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.