Son olarak ligde Konyaspor'u 2-0 ile geçen Beşiktaş, bugün Avrupa Ligi'nde bu sezonki 3. maçına çıkacak. Ajax deplasmanında 4-0 kaybeden, konuk ettiği Frankfurt'a ise 3-1 yenilen Kartal, 22.00'de Lyon'a misafir olacak.

Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırdı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti. Maçı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. İki takım, 2016-17'de UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşmıştı.

KALEDE BÜYÜK SIKINTI VAR!..

Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti.

Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı. Mert Günok sakatlığı sebebiyle yok. Frankfurt maçında sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun durumu ise maç saatine doğru netleşecek. Ersin'in forma giyememesi durumunda Lyon'a karşı 19 yaşındaki eldiven Göktuğ Baytekin, A takımdaki ilk maçına çıkacak. Tedavileri devam eden Paulista ve Rashica karşılaşmada oynamayacak.

ERSİN'E BAKACAĞIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorts, Lyon maçı öncesi konuştu: "Kalbimiz Türk halkıyla. Lyon iyi bir takım. Biz de iyi bir sonuç almak için buradayız. Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz. Ersin Destanoğlu'nun durumuna da bakacağız. Pazartesi günü Galatasaray'a karşı iyi bir maç oynamak istiyoruz."

HAZIRLIKLAR BİTTİ

Beşiktaş'ta bugünkü O.Lyon maçı öncesi futbolcular hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

LYON'DA SIKI TEDBİR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon, Beşiktaş taraftarlarına yasa dışı bir şekilde satılan 100 bileti tespit ederek iptal etti. Bu biletlerin satışını gerçekleştiren kişiler ise aranıyor. Tespit edilen iki kardeşin stada girişi yasaklandı.