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Spor

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İşte detaylar...

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere takımını elemesi halinde, 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz'da oynanacak. İkinci eleme turu ilk maçları 24 Temmuz, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil olacak.

Organizasyonda 2. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

Lugano (İsviçre) / Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)

Sabah (Azerbaycan)-NK Celje (Slovenya) / AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) / Braga (Portekiz)

Banik Ostrava (Çekya) / Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan)

Anderlecht (Belçika) / Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç)

Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova) / Utrecht (Hollanda)

Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)

Beşiktaş / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya)

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