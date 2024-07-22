UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekildi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Wisla Krakow - Rapid Wien maçının galibi olacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundan devam edecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev - Partizan maçının mağlubu olacak.