UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

36 TAKIM KATILACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

KURA 30 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü çekilecek. 25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

İLK 8'DE YER ALANLAR TUR ATLAYACAK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının başlamasına artık çok az kaldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi. Fenerbahçe, kuraya 2. torbadan, Galatasaray ise 3. torbadan katılım sağlayacak. Öte yandan Beşiktaş'ta Lugano'yu eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Siyah-beyazlılar ise kuraya 4. torbadan katılacak. İşte Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar...

FENERBAHÇE

Yer alacağı torba: 2

GALATASARAY

Yer alacağı torba: 3

BEŞİKTAŞ

Yer alacağı torba: 4

AVRUPA LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLER:



1. Torba: Roma, Man United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag

2. Torba: Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Lyon, Paok, FENERBAHÇE, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş

3. Torba: Qarabağ, GALATASARAY, Bodo/Glimt, Viktoria Plzen, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmö

4. Torba: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, BEŞİKTAŞ, FCSB, RFS, Elfsborg