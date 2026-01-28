İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4169
  • EURO
    52,0781
  • ALTIN
    7360.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın sona erecek
Spor

Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın sona erecek

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçları ile sona erecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya ekibi FCSB ile karşılaşacak.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın sona erecek
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. haftasında 18 maç oynanacak.

Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 23.00'te başlayacak 8. hafta maçları şöyle:

23:00 FCSB (Romanya)-Fenerbahçe

23:00 Aston Villa (İngiltere)-Salzburg (Avusturya)

23:00 Basel (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

23:00 Celtic (İskoçya)-Utrecht (Hollanda)

23:00 Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)

23:00 Go Ahead Eagles (Hollanda)-Braga (Portekiz)

23:00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Celta Vigo (İspanya)

23:00 Lille (Fransa)-Freiburg (Almanya)

23:00 Ludogorets (Bulgaristan)-Nice (Fransa)

23:00 Olimpik Lyon (Fransa)-PAOK (Yunanistan)

23:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Bologna (İtalya)

23:00 Midtjylland (Danimarka)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Ferencvaros (Macaristan)

23:00 Panathinaikos (Yunanistan)-Roma (İtalya)

23:00 Porto (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

23:00 Real Betis (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

23:00 Sturm Graz (Avusturya)-Brann (Norveç)

23:00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

ÖNERİLEN VİDEO

Türk İHA'sı tarihe geçti: KARGU sürüsünden hedefe nokta atış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.