UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.

San Mames Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 1-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü, 42. dakikada Brennan Johnson kaydetti.

İlk yarı, Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaştı.

17 YIL SONRA İLK KEZ!

Öte yandan Tottenham, 17 yıl sonra ilk kez bir majör kupa kazandı.

2008'de oynanan İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ağlarını iki kez havalandıran Tottenham kupaya uzanan taraf olmuştu. Spurs Daha sonra çıktığı dört final maçını da gol atamadan kaybetmişti.

JOHNSON ATTI, TOTTENHAM ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 42. dakikasında sol kanatta topla buluşan Pape Sarr, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Ön direkte bulunan Brennan Johnson'ın dokunuşunun ardından Luke Shaw'dan seken top, kaleci Andre Onana'nın müdahalesine rağmen yakın köşeden ağlarla buluştu.

Tottenham taraftarları, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

VAN DE VEN, UÇARAK ÇIKARDI!

Mücadelenin 69. dakikasında Manchester United, beraberlik golüne çok ama çok yaklaştı. Tottenham yarı alanının ortalarından kullanılan serbest vuruşta Bruno Fernandes, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Kaleci Vicario'nun elinden sektirdiği topa ceza alanında Rasmus Hojlund kafayı vurdu, Vicariyo'yu aşan topa Van de Ven kale çizgisi yakınında havada sağ ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

GARNACHO VURDU, VICARIO ŞAHANE ÇIKARDI!

Karlılaşmanın 75. dakikasında Manchester United etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Alejandro Garnacho sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Soluna uzanan kaleci Vicario, sol eliyle harika bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi.