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Spor

Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu! Çeyrek finalistler yarın belli olacak

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak. İlk maçında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu! Çeyrek finalistler yarın belli olacak
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) (2-1)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

20.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda) (2-1)

20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya) (1-2)

23.00 Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya) (1-1)

23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya) (3-1)

23.00 Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe (3-1)

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