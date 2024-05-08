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Spor

Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu! Finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın oynanacak olan Bayer Leverkusen-Roma ve Atalanta-Marsilya karşılaşmalarıyla belli olacak.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu! Finalistler belli oluyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, yarın oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak.

İlk maçı 2-0 kazanan Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak rövanşta ağırlayacak.

İtalya temsilcisi Atalanta ise Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 1-1 beraberlikle biten ilk maçın rövanşında Bergamo şehrindeki Gewiss Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak. Bayer Leverkusen-Roma maçı TV8,5'tan, Atalanta-Olimpik Marsilya mücadelesi ise EXXEN'den naklen yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.

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