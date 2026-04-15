Spor

Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu! Yarı finalistler yarın belli olacak

Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar isimlerini bir üst tura yazdıracak.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan takımlar belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.

Ligde yarın oynayacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19.45 Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya) (0-3)

22.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz) (1-1)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) (3-1)

22.00 Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz) (1-1)

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
