İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1055
  • EURO
    37,4539
  • ALTIN
    3358.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı bu akşam başlıyor
Spor

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı bu akşam başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı bu akşam başlıyor
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek. Fenerbahçe, yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray ise yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Play-off turundaki ilk maçları şu şekilde:

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)

20.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

23.00 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

23.00 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.